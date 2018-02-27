Мнения

"Первый случай": Благодаря новому другу Борисова получила полтора миллиона рублей

О способах заработка Даны Борисовой.

От Редактора

"Мордой об асфальт": Волочкова оскорбила восхищенную поклонницу

Подписчики артистки засомневались в ее адекватности.

Сюжеты :

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева задрала ноги Италия переманила состоятельных россиян льготным налоговым режимом Российская молодёжь стремительно набирает вес Помощник потерявшего сознание украинского министра рассказал о его самочувствии Двое мужчин погибли, пытаясь покинуть Нью-Йорк на шасси самолёта Юрий Лоза назвал Лепса бомжом из-за песни с матом Во Франции из-за аномальных холодов замерзли насмерть три человека Дарья Пынзарь поделилась трогательным снимком сыновей В РЖД предлагают упразднить список запрещённых для женщин профессий В небе над Кузбассом пролетел таинственный НЛО Инвесторы массово приобретают акции китайских «королей» и «императоров» США угрожают Турции санкциями за покупку российских ракетных комплексов
| | Именинника застрелили в прямом эфире Facebook в квартале от отдела полиции

Именинника застрелили в прямом эфире Facebook в квартале от отдела полиции

Сегодня, 15:51
Устроивший в Facebook Live-трансляцию пожилой музыкант был застрелен в прямом эфире. Причем, как сообщается, произошел инцидент в квартале от полицейского участка. В этот день жертве исполнилось 55 лет.

Именинника застрелили в прямом эфире Facebook в квартале от отдела полиции

 

Незадолго до происшествия у погибшего украли телефон. Он снимал ролик на тему того, как зашел в полицию, чтобы узнать, удалось ли найти правоохранителям пропажу. Начальник полиции рассказал ему о том, что аппарат отыскать так и не удалось. Мужчина вышел на улицу и двинулся по направлению к дому. Все это время он вел прямую трансляцию всего происходящего. За несколько секунд до убийства к нему подошел мужчина в синем пиджаке. Несмотря на то, что жертва сообщила ему, что находится в прямом эфире, преступник выстрелил в него четыре раза после чего скрылся в неизвестном направлении.

Пользователи на просторах сети незамедлительно начали писать о том, что убийство человека в его день рождения это «трусливый и подлый шаг», а убийца вызвал в них не только злость, но и желание отомстить. Также они пожелали семье погибшего и его близким крепиться. По их словам, он остался с ними благодаря своим песням.

 

Личность убийцы уже установили это 65-летний мужчина. На данный момент у полиции не хватает ордера, чтобы задержать злоумышленника. Подробности и причины случившегося еще не установлены.
Николай Офицеров
Новости по теме
Десантник избил корреспондента «НТВ» в прямом эфире
Десантник избил корреспондента «НТВ» в прямом эфире

Десантник избил корреспондента «НТВ» в прямом эфире. В этот день в московском парке Горького традиционно устраивают массовые гуляния, ветераны десантуры

Facebook выступил с осуждением убийства мужчины из штата Огайо в прямом эфире
Facebook выступил с осуждением убийства мужчины из штата Огайо в прямом эфире

Facebook выступил с осуждением убийства мужчины из Кливленда (штат Огайо), совершенного во время прямого эфира по социальной сети. Полиция ищет преступника.

Хирурги отрезали лишнюю кожу мужчине в прямом эфире на Facebook
Хирурги отрезали лишнюю кожу мужчине в прямом эфире на Facebook

Хирурги отрезали мужчине лишнюю кожу, транслируя все происходящее  операционной комнате через социальную сеть Facebook. За час к стриму подключилось более

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости