Именинника застрелили в прямом эфире Facebook в квартале от отдела полиции

Устроивший в Facebook Live-трансляцию пожилой музыкант был застрелен в прямом эфире. Причем, как сообщается, произошел инцидент в квартале от полицейского участка. В этот день жертве исполнилось 55 лет.

Незадолго до происшествия у погибшего украли телефон. Он снимал ролик на тему того, как зашел в полицию, чтобы узнать, удалось ли найти правоохранителям пропажу. Начальник полиции рассказал ему о том, что аппарат отыскать так и не удалось. Мужчина вышел на улицу и двинулся по направлению к дому. Все это время он вел прямую трансляцию всего происходящего. За несколько секунд до убийства к нему подошел мужчина в синем пиджаке. Несмотря на то, что жертва сообщила ему, что находится в прямом эфире, преступник выстрелил в него четыре раза после чего скрылся в неизвестном направлении.Пользователи на просторах сети незамедлительно начали писать о том, что убийство человека в его день рождения это «трусливый и подлый шаг», а убийца вызвал в них не только злость, но и желание отомстить. Также они пожелали семье погибшего и его близким крепиться. По их словам, он остался с ними благодаря своим песням.

Николай Офицеров

Личность убийцы уже установили это 65-летний мужчина. На данный момент у полиции не хватает ордера, чтобы задержать злоумышленника. Подробности и причины случившегося еще не установлены.