В Германии мэрии могут запрещать въезд дизельных авто

Дизельные автомобили выбрасывают в атмосферу много вредных веществ. Экологи неоднократно обращали внимание общественности на эту проблему. Первыми запрет на дизельные транспортные средства ввели Штутгарт и Дюссельдорф. Такое решение привело к пересудам. В итоге дело дошло до суда, так как мнения людей по этому поводу разделились. Представители Фемиды позволили городским администрациям запрещать въезд дизельных авто в мегаполисы.
Против данной инициативы выступили члены политической силы ХДС во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель. По мнению депутатов этой партии, введенные изменения ущемляют права водителей. Также пострадают автомобилестроительные компании из-за снижения спроса.