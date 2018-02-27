Мнения

"Первый случай": Благодаря новому другу Борисова получила полтора миллиона рублей

О способах заработка Даны Борисовой.

От Редактора

"Мордой об асфальт": Волочкова оскорбила восхищенную поклонницу

Подписчики артистки засомневались в ее адекватности.

Сюжеты :

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева задрала ноги Италия переманила состоятельных россиян льготным налоговым режимом Российская молодёжь стремительно набирает вес Помощник потерявшего сознание украинского министра рассказал о его самочувствии Двое мужчин погибли, пытаясь покинуть Нью-Йорк на шасси самолёта Юрий Лоза назвал Лепса бомжом из-за песни с матом Во Франции из-за аномальных холодов замерзли насмерть три человека Дарья Пынзарь поделилась трогательным снимком сыновей В РЖД предлагают упразднить список запрещённых для женщин профессий В небе над Кузбассом пролетел таинственный НЛО Инвесторы массово приобретают акции китайских «королей» и «императоров» США угрожают Турции санкциями за покупку российских ракетных комплексов
| | В Германии мэрии могут запрещать въезд дизельных авто

В Германии мэрии могут запрещать въезд дизельных авто

Сегодня, 15:47
В Федеральном суде Германии приняли решение позволить представителям администрации населенных пунктов с большим количеством жителей запрещать въезд на территорию городов дизельных машин. Это ограничение связано с желанием улучшить экологическую обстановку в стране.

В Германии мэрии могут запрещать въезд дизельных авто

 

Дизельные автомобили выбрасывают в атмосферу много вредных веществ. Экологи неоднократно обращали внимание общественности на эту проблему. Первыми запрет на дизельные транспортные средства ввели Штутгарт и Дюссельдорф. Такое решение привело к пересудам. В итоге дело дошло до суда, так как мнения людей по этому поводу разделились. Представители Фемиды позволили городским администрациям запрещать въезд дизельных авто в мегаполисы.

Против данной инициативы выступили члены политической силы ХДС во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель. По мнению депутатов этой партии, введенные изменения ущемляют права водителей. Также пострадают автомобилестроительные компании из-за снижения спроса.
Домбровский Сергей
Новости по теме
В Германии 15 тыс. владельцев дизельных авто подали в суд на Volkswagen
В Германии 15 тыс. владельцев дизельных авто подали в суд на Volkswagen

В Германии продолжает развиваться "Дизельгейт". На компанию Volkswagen подали иск более 15 тыс. автовладельцев дизельных машин бренда. Сумма иска составляет

Меркель против запрета на дизельные авто
Меркель против запрета на дизельные авто

Канцлер ФРГ Ангела Меркель пытается всеми силами "замять" скандал вокруг немецких производителей, уличенных в манипуляции с данными о выбросах вредных веществ

В США позволили FCA возобновить продажи дизельных авто
В США позволили FCA возобновить продажи дизельных авто

Сегодня 28 июля, американское агентство, специализирующееся на охране окружающей среды, вынесло решение о возобновлении реализации новых пикапов и

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости