В Германии мэрии могут запрещать въезд дизельных авто

В Федеральном суде Германии приняли решение позволить представителям администрации населенных пунктов с большим количеством жителей запрещать въезд на территорию городов дизельных машин. Это ограничение связано с желанием улучшить экологическую обстановку в стране.

Домбровский Сергей

Дизельные автомобили выбрасывают в атмосферу много вредных веществ. Экологи неоднократно обращали внимание общественности на эту проблему. Первыми запрет на дизельные транспортные средства ввели Штутгарт и Дюссельдорф. Такое решение привело к пересудам. В итоге дело дошло до суда, так как мнения людей по этому поводу разделились. Представители Фемиды позволили городским администрациям запрещать въезд дизельных авто в мегаполисы.Против данной инициативы выступили члены политической силы ХДС во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель. По мнению депутатов этой партии, введенные изменения ущемляют права водителей. Также пострадают автомобилестроительные компании из-за снижения спроса.