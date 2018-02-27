Мирные жители не покидают Восточную Гуту из-за постоянных обстрелов

Мирные жители остаются в пригороде Дамаска Восточной Гуте, так как это место подвергается постоянным минометным обстрелам. Информацию об этом сообщает руководитель группы наблюдения зоны деэскалации Виктор Паньков.

Домбровский Сергей

27 февраля в девять утра открыли гуманитарный коридор между Дамаском и Восточной Гутой, но пройти через него рядовые граждане не могут, так как террористы осуществляют постоянные обстрелы этой области. Люди вынуждены оставаться в опасной зоне и переживать за свои жизни. За граждан отвечают российские солдаты, приехавшие в Сирию, дабы противостоять боевикам запрещенных вооруженных группировок, и правительственные войска САР.По словам Панькова, на данный момент ни один мирный житель не воспользовался гуманитарным коридором, поскольку террористы ведут прицельный огонь. Недалеко от опасной зоны в населенном пункте Аль-Дувейр открыли мигрирующую аптеку. В этом заведении специалисты принимают раненых и оказывают им помощь. При необходимости мобильный медицинский пункт меняет свое местонахождение.