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| | Мирные жители не покидают Восточную Гуту из-за постоянных обстрелов

Мирные жители не покидают Восточную Гуту из-за постоянных обстрелов

Сегодня, 14:45
Мирные жители остаются в пригороде Дамаска Восточной Гуте, так как это место подвергается постоянным минометным обстрелам. Информацию об этом сообщает руководитель группы наблюдения зоны деэскалации Виктор Паньков.

Мирные жители не покидают Восточную Гуту из-за постоянных обстрелов

 

27 февраля в девять утра открыли гуманитарный коридор между Дамаском и Восточной Гутой, но пройти через него рядовые граждане не могут, так как террористы осуществляют постоянные обстрелы этой области. Люди вынуждены оставаться в опасной зоне и переживать за свои жизни. За граждан отвечают российские солдаты, приехавшие в Сирию, дабы противостоять боевикам запрещенных вооруженных группировок, и правительственные войска САР.

По словам Панькова, на данный момент ни один мирный житель не воспользовался гуманитарным коридором, поскольку террористы ведут прицельный огонь. Недалеко от опасной зоны в населенном пункте Аль-Дувейр открыли мигрирующую аптеку. В этом заведении специалисты принимают раненых и оказывают им помощь. При необходимости мобильный медицинский пункт меняет свое местонахождение.
Домбровский Сергей
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