Отец жениха страстно поцеловал невесту и сорвал свадьбу

В Китае в округе Яньчэн молодожены приехали на свадебное торжество после официальной регистрации отношений. Отец жениха повел себя недостойно, поцеловал взасос невесту, спровоцировал драку и сорвал свадьбу.

Ролик попал в социальные сети и стал чрезмерно популярным среди пользователей. Участники видео рекомендуют юзерам не задавать лишних вопросов относительно данного инцидента, поскольку он касается только двух семей. Позже свекор попросил прощения у невесты и своего сына и объяснил непристойное поведение употреблением большой порции алкоголя из-за волнения в связи со свадьбой.

Домбровский Сергей

Этот процесс запечатлели на камеру. Мужчина ведет девушку к микрофону, обнимая и произнося возвышенные фразы. Неожиданно отец жениха прижимает даму к себе и начинает ее страстно целовать. Невеста пытается вырваться из рук свекра, но ей не удается сделать это. На помощь женщине подбегает жених и начинает выяснять отношения с собственным отцом, позволившим себе неприличное поведение на свадьбе. После этого в зале, где проходило торжество, началась потасовка.