Отец жениха страстно поцеловал невесту и сорвал свадьбу

Этот процесс запечатлели на камеру. Мужчина ведет девушку к микрофону, обнимая и произнося возвышенные фразы. Неожиданно отец жениха прижимает даму к себе и начинает ее страстно целовать. Невеста пытается вырваться из рук свекра, но ей не удается сделать это. На помощь женщине подбегает жених и начинает выяснять отношения с собственным отцом, позволившим себе неприличное поведение на свадьбе. После этого в зале, где проходило торжество, началась потасовка.
Отец жениха страстно поцеловал невесту и сорвал свадьбуСегодня, 03:30
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