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| | Япония отправила в космос спутник-шпион для борьбы с КНДР

Япония отправила в космос спутник-шпион для борьбы с КНДР

Сегодня, 13:32
Представители японского космического ведомства JAXA провели успешный запуск ракеты-носителя H2-A, на борту которой находился разведывательный спутник типа Optical 6. Пуск был осуществлен в префектуре Кагосима, происходил он в прямом эфире. Причиной, по которой Японии понадобился спутник-шпион, кроется в активизировавшей свою ядерную деятельность Северной Корее.

Япония отправила в космос спутник-шпион для борьбы с КНДР

 

Спутник был выведен на орбиту спустя 20 минут после запуска. Никаких нештатных ситуаций при этом не возникло. На Optical 6 были установлены инструменты, которые позволяют осуществлять съемку земной поверхности в светлое время суток. Разработкой его занималась компания Mitsubishi Electric Corporation.

На официальном сайте NASA отмечается, что система Optical 6 была направлена в первичную разработку еще в конце 90-х годов после того, как Северная Корея решила запускать собственный разведывательный спутник. Многочисленные запуски баллистических ракет КНДР, а также случаи с пролетами непосредственно над территорией Японии, побудили правительство к более решительным мерам.
Николай Офицеров
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