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| | Патриархи из Иерусалима в знак протеста закрыли храм Гроба Господня

Патриархи из Иерусалима в знак протеста закрыли храм Гроба Господня

Вчера, 21:13
Спустя много лет закрыли храм Гроба Господня. Виной тому послужил протест против израильских чиновников. Политики намерены ввести налог на церковь.

Патриархи из Иерусалима в знак протеста закрыли храм Гроба Господня

 

Все храмы Иерусалима были сняты от уплаты налогов в казну Израиля. Прошло много лет и власти назрели «задавить» налогами имущество, которые находятся на территории сооружений для веры. Попал в список налогообложения и Храм Гроба Господня. Политики считают, что объект является в больше степени туристическим, чем религиозным.
Общество приняло такое решение крайне негативно. И вот, главы трех церквей Иерусалима – армянский патриарх, Православный Патриарх и католический францисканский Хранитель Святой Земли – приняли решение, что церковь не согласна с таким вердиктом депутатов и в знак протеста прикрыли Храм Гроба Господня.

Отметим, что Храм Гроба Господня ещё называют Храм Воскресенья.
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