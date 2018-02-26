Патриархи из Иерусалима в знак протеста закрыли храм Гроба Господня

Спустя много лет закрыли храм Гроба Господня. Виной тому послужил протест против израильских чиновников. Политики намерены ввести налог на церковь.
Все храмы Иерусалима были сняты от уплаты налогов в казну Израиля. Прошло много лет и власти назрели «задавить» налогами имущество, которые находятся на территории сооружений для веры. Попал в список налогообложения и Храм Гроба Господня. Политики считают, что объект является в больше степени туристическим, чем религиозным.
Общество приняло такое решение крайне негативно. И вот, главы трех церквей Иерусалима – армянский патриарх, Православный Патриарх и католический францисканский Хранитель Святой Земли – приняли решение, что церковь не согласна с таким вердиктом депутатов и в знак протеста прикрыли Храм Гроба Господня.
Отметим, что Храм Гроба Господня ещё называют Храм Воскресенья.
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