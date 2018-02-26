Работавший со смертельными вирусами ученый заболел и бесследно исчез

В США полицейские города Атланта с 12 февраля разыскивают 35-летнего работника Центра по контролю и профилактике заболеваний Тимоти Джерелла Каннингема. Мужчина не отвечает на телефонные звонки уже две недели. Информацию о случившемся распространяют американские СМИ.

Домбровский Сергей

По словам родственников пропавшего без вести гражданина, Каннингем звонил в клинику и жаловался на плохое самочувствие. По своим служебным обязанностям, американец выезжал на задания во время вспышек смертельных вирусов Эбола и Зика. Эти недуги имеют чрезвычайно высокий показатель смертности. В последнее время бесследно исчезнувший испытывал недомогание. Сестра американца чувствует себя главной героиней фильмов ужасов.В доме Каннингема родственники обнаружили ключи, деньги, банковские карты, домашнего питомца, машину в гараже. Полицейские две недели ищут пропавшего без вести человека, но их попытки найти его остаются безрезультатными. Правоохранители используют все известные им каналы, дабы получить дополнительную информацию о загадочном исчезновении гражданина.