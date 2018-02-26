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| | Бедные индийские женщины смогут сделать пластику груди за счет государства

Бедные индийские женщины смогут сделать пластику груди за счет государства

Сегодня, 11:15
Это решение было принято Властями Индии, которые полагают, что проспонсировав местных женщин, помогут впоследствии избежать им серьезных проблем. Информация поступила от издания Times of India со ссылкой на одного из членов правительства страны.

Бедные индийские женщины смогут сделать пластику груди за счет государства

 

Услуги по увеличению и коррекции груди небогатым представительницам женского пола начнут оказывать в клинике бесплатной пластической хирургии при госколледже Стэнли, которая, в свою очередь, создавалась при поддержке министерства здравоохранения штата Тамилнад.

По мнению доктора Виджая Баскара, занимающего пост министра здравоохранения Индии, данную отрасль пластической хирургии следует сделать бесплатной для небогатой части населения. Поскольку в противном случае женщины начнут прибегать к помощи неквалифицированных специалистов, подвергая свою жизнь опасности или брать деньги в долг, процент которых будет увеличиваться, постепенно загоняя бедную семью в кабалу.
Пойда Анна
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