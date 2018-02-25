В Китае мужчина с ножом убил четырех человек в своем доме

Житель Китая зарезал при помощи холодного оружия четырех человек в своем доме. Для совершения преступления он использовал нож.

Никита Готский

Как пишут СМИ со ссылкой на китайские социальные сети, вооружившись ножом, житель Поднебесной из провинции Хунань атаковал людей, которые в тот момент находились в его доме. В результате нападения погибли четыре человека.Трагический инцидент произошел вчера в населенном пункте Цзысинь. На преступление пошел 53-летний мужчина. Согласно имеющейся информации, три человека погибли на месте, на четвертого гостя злоумышленник напал на него возле входа в помещение, от полученных повреждений он умер в местной клинике. Сотрудники правоохранительных органов Хунаня в настоящее время выясняют причины случившегося.