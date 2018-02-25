Реставраторы работают над возрождением "Королевского танка" Третьего Рейха

Работает специалист в военном музее Швейцарии, где танк находится последние 12 лет. Внешне он отлично смотрится, но изнутри танк разъела ржавчина. Помогают Харнаку и другие энтузиасты, которые хотят довести машину до ходового состояния.
Реставраторы работают над возрождением "Королевского танка" Третьего РейхаВчера, 21:23
Жители польского города Гливице устроили митинг против решения Минобороны убрать с их улицы советский танк Т-34 для передачи в музей. Бронемашину установили в
В Воронежской области из реки поднимают единственный сохранившийся танк Т-34-76 времен Великой Отечественной войны. Технику нашли полгода назад и в течение
В интернет был выложен видеоматериал, который сняли жители Луганска, где легендарный танк «Т-34» сошел с постамента и вновь находится на полном ходу. Отметим,