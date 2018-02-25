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| | Реставраторы работают над возрождением "Королевского танка" Третьего Рейха

Реставраторы работают над возрождением "Королевского танка" Третьего Рейха

Вчера, 21:23
В Сети появился ролик восстановления тяжелого танка Panzerkampfwagen VI Ausf. B, который также известен, как «Королевский тигр». Над машиной ныне трудится реставратор Уве Харнак.

Реставраторы работают над возрождением "Королевского танка" Третьего Рейха

 

Работает специалист в военном музее Швейцарии, где танк находится последние 12 лет. Внешне он отлично смотрится, но изнутри танк разъела ржавчина. Помогают Харнаку и другие энтузиасты, которые хотят довести машину до ходового состояния.

 
«Королевский танк» использовался Вермахтом в 1941-1945 годах, вплоть до окончания Второй мировой войны в европейской части. Он оказался последним серийным тяжелым танком, который выпускал Третий Рейх. Машина отличалась сильным бронированием, но являлась ненадежной в связи со своей огромной массой в 70 тонн и плохой силовой установки мотора: 700 лошадиных сил. Всего в годы войны удалось выпустить до пяти сотен «Королевских танков».

Никита Готский
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