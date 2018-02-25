Реставраторы работают над возрождением "Королевского танка" Третьего Рейха

В Сети появился ролик восстановления тяжелого танка Panzerkampfwagen VI Ausf. B, который также известен, как «Королевский тигр». Над машиной ныне трудится реставратор Уве Харнак.

«Королевский танк» использовался Вермахтом в 1941-1945 годах, вплоть до окончания Второй мировой войны в европейской части. Он оказался последним серийным тяжелым танком, который выпускал Третий Рейх. Машина отличалась сильным бронированием, но являлась ненадежной в связи со своей огромной массой в 70 тонн и плохой силовой установки мотора: 700 лошадиных сил. Всего в годы войны удалось выпустить до пяти сотен «Королевских танков».

Никита Готский

Работает специалист в военном музее Швейцарии, где танк находится последние 12 лет. Внешне он отлично смотрится, но изнутри танк разъела ржавчина. Помогают Харнаку и другие энтузиасты, которые хотят довести машину до ходового состояния.