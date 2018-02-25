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| | Пернатый патруль: в Женеве полиция обучит орлов охотиться на беспилотники

Пернатый патруль: в Женеве полиция обучит орлов охотиться на беспилотники

Вчера, 21:08
В Женеве правоохранители занимаются обучением орлов с целью перехвата беспилотных аппаратов. Тренировки в скором времени закончатся, и орлы будут патрулировать небо над городом.

Пернатый патруль: в Женеве полиция обучит орлов охотиться на беспилотники

 

Пьер Моде, директор по вопросам безопасности, сообщил о том, что необходимо обучить хищных птиц воспринимать беспилотники как добычу и доставлять на землю. Также Моде добавил, что гарантий успеха дать никто не может. Результаты обучения будут видны только после пробных испытаний. Во время служебного использования орлов нужно будет беречь.

Пьер Моде заметил, что орлы – птицы непредсказуемые и их очень сложно заставить действовать по приказу. Похожий проект не получил успеха в Нидерландах именно из-за непредсказуемости пернатых. Специалисты считают, что Женева будет лидировать в создании новых видов беспилотных аппаратов в ближайшем будущем. Орлам нужно будет предотвращать использование нелегальных беспилотников.
Татьяна Преображенская
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