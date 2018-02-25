Резолюция СБ ООН не повлияет на операцию в Африне

Резолюцию Совбеза ООН о тридцатидневном прекращении огня в САР единогласно приняли 24 февраля. Однако на операцию Турции в Африне это не повлияет. Премьер-министр Турции Бекир Боздаг заявил, что требование прекратить огонь касается всех воюющих сторон для обеспечения доставки гумпомощи, тем не менее, она не распространяется на террористов.

Дарья Светозарова

Он подчеркнул, что даже речи быть не может о том, чтобы была прекращена или даже приостановлена операция «Оливковая ветвь», поскольку она касается борьбы с терроризмом. Анкара проводит военную операцию в Африне с 20 января. Борется Турция с организацией сирийских курдов «Демократический союз» и ее боевым ответвлением «Силы народной обороны».Резолюция Совбеза не смогла положить конец боестолкновениям в пригородных районах Восточной Гуты. Именно они стали причиной, по которой был принят документ. Бои усилились после того, как в Министерстве обороны ответственность за создание препятствий для доставки гумпомощи возложили на повстанцев, удерживающих территорию.