Резолюция СБ ООН не повлияет на операцию в Африне

Он подчеркнул, что даже речи быть не может о том, чтобы была прекращена или даже приостановлена операция «Оливковая ветвь», поскольку она касается борьбы с терроризмом. Анкара проводит военную операцию в Африне с 20 января. Борется Турция с организацией сирийских курдов «Демократический союз» и ее боевым ответвлением «Силы народной обороны».
Резолюция Совбеза не смогла положить конец боестолкновениям в пригородных районах Восточной Гуты. Именно они стали причиной, по которой был принят документ. Бои усилились после того, как в Министерстве обороны ответственность за создание препятствий для доставки гумпомощи возложили на повстанцев, удерживающих территорию.