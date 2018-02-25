США продают расчлененные трупы по всему миру

В Соединенных Штатах активно занимаются торговлей расчлененных мертвецов. Части тел умерших экспортируют в такие страны как: Китай, Мексика, Израиль, Саудовская Аравия и Германия.

Татьяна Преображенская

Компания штата Орегон часто отправляет части мертвых соотечественников в Мексику, Саудовскую Аравию и Китай. Пластические хирурги Германии на головах американских граждан отрабатывают различные способы и методы операций. В Израиле на челюстях почивших американцев практикуются будущие стоматологи.Бывают случаи, когда экспортируют некачественный биоматериал, то есть зараженный различными болезнями и небезопасный для людей. Недавно ФБР пришлось арестовать хозяина компании Артура Рэтберна, который занимался поставками, зараженного СПИДом и гепатитом, материала.Когда сотрудники ФБР пришли в офис компании, то увидели ужасающее зрелище. На полу офиса лежали замороженные части человеческих тел и множество мертвых мух.Следует отметить, что подобный бизнес не имеет законных ограничений и подобный товар может купить любой. Руководство принимает меры только в случаях поставки инфицированного биоматериала или подделки документации.