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| | США продают расчлененные трупы по всему миру

США продают расчлененные трупы по всему миру

Вчера, 20:37
В Соединенных Штатах активно занимаются торговлей расчлененных мертвецов. Части тел умерших экспортируют в такие страны как: Китай, Мексика, Израиль, Саудовская Аравия и Германия.

США продают расчлененные трупы по всему миру

 

Компания штата Орегон часто отправляет части мертвых соотечественников в Мексику, Саудовскую Аравию и Китай. Пластические хирурги Германии на головах американских граждан отрабатывают различные способы и методы операций. В Израиле на челюстях почивших американцев практикуются будущие стоматологи.

Бывают случаи, когда экспортируют некачественный биоматериал, то есть зараженный различными болезнями и небезопасный для людей. Недавно ФБР пришлось арестовать хозяина компании Артура Рэтберна, который занимался поставками, зараженного СПИДом и гепатитом, материала.

Когда сотрудники ФБР пришли в офис компании, то увидели ужасающее зрелище. На полу офиса лежали замороженные части человеческих тел и множество мертвых мух.

Следует отметить, что подобный бизнес не имеет законных ограничений и подобный товар может купить любой. Руководство принимает меры только в случаях поставки инфицированного биоматериала или подделки документации.
Татьяна Преображенская
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