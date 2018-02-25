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| | Трамп огласил дату проведения военного парада в Вашингтоне

Трамп огласил дату проведения военного парада в Вашингтоне

Вчера, 20:07
Обнародована дата проведения военного парада в США. Мероприятие состоится 11 ноября.

Трамп огласил дату проведения военного парада в Вашингтоне

 

Американский президент Дональд Трамп ранее предложил провести крупный военный парад в пределах столицы государства Вашингтона. Как ныне стало известно, милитаристическое шествие пройдет 11 ноября в столетнюю годовщину завершения Первой мировой войны. Приурочен парад также и ко Дню ветеранов.

Согласно материалам прессы, Трамп несколько дней назад дал указ начать приготовления в данному времени, помощники президента отправили соответственное письмо главе Пентагон Джеймсу Мэттису. Парад начнется у стен Белого дома и закончится возле Конгресса.
Никита Готский
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