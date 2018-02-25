Крупный криптообменник предоставит данные клиентов налоговой

Площадка обмена криптовалюты Coinbase выдаст Налоговому управлению США данные о 13000 пользователях. Информация была опубликована 23 февраля.

Как сообщается, Налоговое управление получит доступ к конфиденциальной информации. Фамилии, даты рождения, адреса, ИНН станут известны налоговикам. Особый интерес представляют транзакции в период с 2013 по 2015 годы, так как Налоговая служба подозревает клиентов площадки в укрытии от уплаты налогов. Размер неуплаченных налогов составляет более 20 тысяч долларов.Компания была вынуждена выдать данные клиентов, так как в 2017 калифорнийский суд вынес соответствующее постановление. Известно, что судебные разбирательства продолжились около года.Недовольным клиентам предложили обратиться за юридической помощью. Известно, что владельцы криптовалюты остро отреагировали на сложившуюся ситуацию.