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| | Крупный криптообменник предоставит данные клиентов налоговой

Крупный криптообменник предоставит данные клиентов налоговой

Вчера, 19:22
Площадка обмена криптовалюты Coinbase выдаст Налоговому управлению США данные о 13000 пользователях. Информация была опубликована 23 февраля.

Крупный криптообменник предоставит данные клиентов налоговой

 

Как сообщается, Налоговое управление получит доступ к конфиденциальной информации. Фамилии, даты рождения, адреса, ИНН станут известны налоговикам. Особый интерес представляют транзакции в период с 2013 по 2015 годы, так как Налоговая служба подозревает клиентов площадки в укрытии от уплаты налогов. Размер неуплаченных налогов составляет более 20 тысяч долларов.

Компания была вынуждена выдать данные клиентов, так как в 2017 калифорнийский суд вынес соответствующее постановление. Известно, что судебные разбирательства продолжились около года.

Недовольным клиентам предложили обратиться за юридической помощью. Известно, что владельцы криптовалюты остро отреагировали на сложившуюся ситуацию.
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