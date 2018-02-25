Президент Мексики отменил визит в США после разговора с Трампом

Глава Мексики Энрике Пенья Ньето отказался от своей поездки в Вашингтон. Причиной послужила телефонная беседа Ньето с главой Штатов Дональдом Трампом.

Татьяна Преображенская

Визит Пеньи Ньето был запланирован на февраль или март. Но главы государств отменили встречу после телефонных переговоров. Разговор политиков длился 50 минут. Темой обсуждения Трампа и Ньето было строительство приграничной стены. Энрике Ньето просил Трампа не настаивать во время переговоров на том, чтобы Мексика финансировала строительство стены на границе. Дональд Трамп не дал такого обещания Ньето.Следует отметить, что глава США был сильно рассержен телефонной беседой с мексиканским лидером. Американский президент считает, что строительство стены, а это около 20 млрд долларов, должна оплатить мексиканская сторона. Известно также, что ранее президент США ответил отказом президенту Мексики, который попросил поддержать иммиграционную политику.