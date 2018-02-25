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| | Миллиардер Сколл заявил об огромной роли экологической экономики

Миллиардер Сколл заявил об огромной роли экологической экономики

Вчера, 19:03
Миллиардер Джеффри Сколл считает, что чистая с экологической точки зрения экономика наступит в ближайшие 10 лет. В обратном случае люди могут вымереть на Земле.

Миллиардер Сколл заявил об огромной роли экологической экономики

 

В настоящее время находится на пороге чистой экологической экономики. В таком случае энергия станет практически бесплатной, безопасной и безлимитной, без отрицательных результатов для людей или природы. Сколл говорит, в некоторых частях планеты уже применяется солнечная энергия, а качество и эффективность ее использования спустя время только увеличивается. Это же касается энергии ветра, которую применяют все чаще.

В 2018 году ожидается существенный скачок в сфере энергоносителей. Сколл сравнил энергетическую. Революцию с промышленной, но в усиленном темпе.
Никита Готский
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