Миллиардер Сколл заявил об огромной роли экологической экономики

Миллиардер Джеффри Сколл считает, что чистая с экологической точки зрения экономика наступит в ближайшие 10 лет. В обратном случае люди могут вымереть на Земле.

Никита Готский

В настоящее время находится на пороге чистой экологической экономики. В таком случае энергия станет практически бесплатной, безопасной и безлимитной, без отрицательных результатов для людей или природы. Сколл говорит, в некоторых частях планеты уже применяется солнечная энергия, а качество и эффективность ее использования спустя время только увеличивается. Это же касается энергии ветра, которую применяют все чаще.В 2018 году ожидается существенный скачок в сфере энергоносителей. Сколл сравнил энергетическую. Революцию с промышленной, но в усиленном темпе.