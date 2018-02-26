Британский фокусник узнал об аллергии на кроликов спустя 28 лет работы

Йан Врогг, фокусник из Британии, после 28-и лет рабочего стажа узнал, что у него аллергия на мех кроликов.

Пелагея Лебединская

Йан Врогг начал свою карьеру фокусника еще в 1990 году. Во время выступления с кроликами мужчина заметил, что у него появляется насморк и слезятся глаза, но тогда он не придал этому особого значения, принял это за симптомы осенней аллергии. Однако спустя много лет его симптомы стали учащаться и в недавнем времени ему стало совсем плохо. Недавно он от резкого ухудшения самочувствия был госпитализирован в больницу, где и выяснилось, что у фокусника большая аллергия на мех кроликов. После выписки Йан Врогг прекратил заниматься своей профессией, и с горечью на душе расстался со своими кроликами, отдал их в хорошие руки.В данный момент выбор мужчины очень сильно поддерживают его супруга Сьюи и сын Даниэль. Здоровье их главы семьи намного важнее и дороже, чем карьера фокусника и кролики.