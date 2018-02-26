Месть за допинг: США подозревает Россию в кибератаке на Олимпиаду 2018

Мнения

Месть за допинг: США подозревает Россию в кибератаке на Олимпиаду 2018

Возможна еще одна кибератака в день закрытия Олимпиады.

Китай сравнили с Северной Кореей: В мире появился ещё один диктатор?

От Редактора

Китай сравнили с Северной Кореей: В мире появился ещё один диктатор?

Станет ли Поднебесная «новой Северной Кореей»?

Сюжеты :

MWC 18: Компания сотовой связи Telefonica выпустила свой голосовой помощник Максим Галкин готов провести премию «Муз-ТВ» с Собчак В Москве обсудят проблемы «детей-бабочек» Ксения Бородина ведет «спартанский» образ жизни Любовник Волочковой оказался скромным сотрудником спа-салона В Сети орудует вирус-вымогатель массового поражения В Канаде в результате массового ДТП пострадали 40 человек Google Earth: Обнаружена загадочная полоса вокруг Земли ЛДПР будет добиваться отмены закона «О дружбе с Украиной» Певица Анастасия Стоцкая попала в базу данных «Миротворца» В метро Москвы беременным девушкам начнут раздавать особые значки «Чуть не умер»: Актер Кевин Смит госпитализирован с сердечным приступом
| | Британский фокусник узнал об аллергии на кроликов спустя 28 лет работы

Британский фокусник узнал об аллергии на кроликов спустя 28 лет работы

Вчера, 18:39
Йан Врогг, фокусник из Британии, после 28-и лет рабочего стажа узнал, что у него аллергия на мех кроликов.

Британский фокусник узнал об аллергии на кроликов спустя 28 лет работы

 

Йан Врогг начал свою карьеру фокусника еще в 1990 году. Во время выступления с кроликами мужчина заметил, что у него появляется насморк и слезятся глаза, но тогда он не придал этому особого значения, принял это за симптомы осенней аллергии. Однако спустя много лет его симптомы стали учащаться и в недавнем времени ему стало совсем плохо. Недавно он от резкого ухудшения самочувствия был госпитализирован в больницу, где и выяснилось, что у фокусника большая аллергия на мех кроликов. После выписки Йан Врогг прекратил заниматься своей профессией, и с горечью на душе расстался со своими кроликами, отдал их в хорошие руки.

В данный момент выбор мужчины очень сильно поддерживают его супруга Сьюи и сын Даниэль. Здоровье их главы семьи намного важнее и дороже, чем карьера фокусника и кролики.
Пелагея Лебединская
Новости по теме
Видео: Человек чуть не погиб на шоу
Видео: Человек чуть не погиб на шоу "Америка имеет таланты"

Шоу «Америка имеет таланты» ещё не видело такого. Молодой человек пришёл на кастинг и просто шокировал всех вокруг. Дело в том, что фокусник чуть не погиб во

В США обнаружили самых больших кроликов в мире
В США обнаружили самых больших кроликов в мире

На одной из ферм в США проживают два самых больших кролика в мире — их длина превышает 1,3 метра. Некоторые американцы сравнивают этих грызунов с собаками.

Ученые: Аллергии на Wi-Fi не существует
Ученые: Аллергии на Wi-Fi не существует

В США набирает популярности скандал вокруг семьи из Массачусетса, планирующей подать в суд на школу, в которой учится их сын. Основанием для иска стала

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости