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| | Трехногая собака спасла женщину от смерти

Трехногая собака спасла женщину от смерти

Сегодня, 17:29
Зарубежные масс-медиа сообщили о трехногой собаке породы персидская борзая, которая спасла 51-летнюю Микаэлу Филд. Женщина на протяжении многих лет попыталась побороть последствия синдрома Элерса Данлоса, артрита, посттравматическим стрессовым расстройством, боязнью открытого и закрытого пространства.

Трехногая собака спасла женщину от смерти

 

Однажды Микаэла почувствовала, как болезни берут над ней верх. Она сидела на диване и терзалась мыслями о смерти, готовясь к концу, как вдруг ее толкнула ее любимица – треногая борзая по кличке Никки. Пес будто ощутил мрачные мысли хозяйки и напал на нее. Женщину это повергло в шок, ведь ранее питомец ничего подобного себе не позволял. Когда Микаэла заглянула в глаза собаке, то поняла, что не сможет его покинуть, и у нее вновь появился смысл жизни.

Завести пса ей посоветовал психолог. На тот момент женщина страдала паническими атаками. Никки поселился в доме Филд полгода назад. Пес потерял лапу во время автокатастрофы и с тех пор он не оставляет хозяйку одну. Несмотря на то, что специального обучения питомец не проходил, он хорошо помогал Микаэле спасаться от фобий и депрессии.
Дарья Светозарова
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