Девушка пришла голой на свидание, а парень этого не заметил

Необычный случай произошёл 14 февраля в США. Джен является художницей, а её парень – юморист. Она решила разыграть своего возлюбленного и сняла перед свиданием всю одежду. Вместо неё на теле были нарисованы джинсы и футболка. Её парня не смутили торчащие соски или же невозможность как-то снять с себя одежду. Обман раскрылся после выхода на улицу. Погода испортилась, а во время дождя краска стала стекать по её обнажённому телу. В результате Джереми понял, что Джен была всё это время голой.
Весь розыгрыш снимался на камеру. На кадрах можно заметить, что окружающие увидели необычный образ Джен, но не стали как-либо комментировать это в кафе. Её подруга снимала происходящее на скрытую камеру и после выхода на улицу дала ей одежду. Парень позже признался, что был в шоке, когда на улице у девушки «потекла» одежда. При этом, юноша теперь надолго запомнит такой День святого Валентина.