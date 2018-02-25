Девушка пришла голой на свидание, а парень этого не заметил

В День святого Валентина американка Джен пошла голой на свидание к своему парню Джереми Корбину. Она решила пошутить над своим парнем и пошла обнажённой. Её ухажёр в результате этого даже не заметил.

Необычный случай произошёл 14 февраля в США. Джен является художницей, а её парень – юморист. Она решила разыграть своего возлюбленного и сняла перед свиданием всю одежду. Вместо неё на теле были нарисованы джинсы и футболка. Её парня не смутили торчащие соски или же невозможность как-то снять с себя одежду. Обман раскрылся после выхода на улицу. Погода испортилась, а во время дождя краска стала стекать по её обнажённому телу. В результате Джереми понял, что Джен была всё это время голой.

Вещий Олег

Весь розыгрыш снимался на камеру. На кадрах можно заметить, что окружающие увидели необычный образ Джен, но не стали как-либо комментировать это в кафе. Её подруга снимала происходящее на скрытую камеру и после выхода на улицу дала ей одежду. Парень позже признался, что был в шоке, когда на улице у девушки «потекла» одежда. При этом, юноша теперь надолго запомнит такой День святого Валентина.