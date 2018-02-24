Эстонцы в знак протеста массово едут за алкоголем в Латвию

Жители Эстонии недовольны новой налоговой политикой правительства страны. В знак протеста эстонцы организовали массовую «миграцию» в Латвию для покупки спиртного и автомобильного топлива. Мероприятие получило название «24.02 – все в Латвию» и приурочено столетию независимости республики..

Татьяна Преображенская

Стало известно, что более 600 автомобилей с наклейками участников мероприятия пересекли границу с Латвией через пункт Икла, и около 200 машин – через пограничный пункт Валга. Машины из Эстонии на данный момент продолжают свое движение, в сопровождении полиции Латвии.Организатор проекта Таави Лепик сообщил, что стоимость спиртного и бензина сильно выросла в 2017-м. А в январе этого года цены подскочили настолько, что местные предприниматели понесли значительные убытки. Участники акции планируют доехать до города Мазсалка и начать там митинг протеста. Руководство государства призывает жителей к патриотическим действиям, и увеличивает антиалкогольные патрули.