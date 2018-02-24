На месте падения самолета в Антарктиде появилось неизвестное пятно

Ученые увидели огромное пятно в Антарктиде в месте крушения самолета McDonell Douglas DC. При этом инцидент произошел еще в 1979 году.

Никита Готский

Лайнер выполнял рейс из Окленда в Крайстчерч. Во время полета борт врезался в гору Эребус, в салоне находилось более двухсот человек, все они скончались в результате крушения. Самолет принадлежал одной из авиакомпаний Новой Зеландии, в истории страны это наибольшая авиационная катастрофа.Большинство обломков рейса по-прежнему остается на месте падения машины. По мнению журналистов, рассмотревших пятно, возникает чувство, что нечто огромное приземлилось и неожиданно затормозило. Они считают, это явление поможет установить истинные причины паления новозеландского самолета.