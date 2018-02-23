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| | Бюст Юрия Гагарина появился в Антарктиде

Бюст Юрия Гагарина появился в Антарктиде

Вчера, 21:00
В Антарктиде прошло открытие памятника первому космонавту - Юрию Алексеевичу Гагарину. Торжественная церемония проводилась на станции РФ «Прогресс» 23 февраля. Установку памятника Гагарину инициировал фонд «Диалог культур – Единый мир».

Бюст Юрия Гагарина появился в Антарктиде

 

Мероприятие проводилось в присутствии участников 63-й Российской экспедиции на Южный полюс и их китайских коллег со станции «Зонг Шан». Также открытие бюста посетили полярники станции «Бхарати» из Индии. Присутствующих поприветствовал президент фонда Руслан Байрамов. Он заявил, что рад обратиться с приветственной речью к смелым людям, которые открывают бюст первому человеку в космосе, выдающемуся герою, в День защитника Отечества. Он добавил, что миссия полярников во многом схожа с подвигом Юрия Алексеевича – каждый день на холоднейшем континенте они трудятся на благо всех людей планеты, испытывая невзгоды и сохраняя гордое звание «человек».

По его словам, все присутствующие являются первопроходцами, как и знаменитый Гагарин. Открытый в Антарктиде бюст стал 45 по счету памятником, воздвигнутым в честь покорителя космоса. Памятник космонавту с самой обаятельной улыбкой установили в 30 странах планеты. До этого стало известно, что памятник советскому космонавту открыли в США. Его установили в Колорадо-Спрингс, в здании, принадлежащем Благотворительному космическому фонду.

Бюст был передан российским полярникам в конце минувшего года. Памятник доставили на корабле «Академик Федоров», отчалившем от берегов Санкт-Петербурга. Корабельная команда также приняла участие в установке памятника.
Дарья Светозарова
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Памятник Гагарину открыт в Сан-Сальвадоре
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Торжественная церемония в честь открытия памятника первому побывавшему в космосе человеку Юрию Гагарину состоялась в центре города напротив дворца президента.

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