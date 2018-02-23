Женщина сняла жильё за секс с хозяином и отказала

Так как особе слабого пола негде было жить, ей ничего не оставалось, как согласиться на условия хозяина, предоставившего жильё. Он предложил ночлег в обмен на секс, но в результате женщина отказала. Мужчина не стал настаивать.
В Великобритании на данный момент много предложений съёмного жилья в обмен на услуги, носящие интимный характер. И рекламодатели, в свою очередь, не видят в этом ничего постыдного и предосудительного. Это происходит по причине кризиса с жильём. Многим гражданам приходится ночевать на улицах.
Власти же считают такой обмен незаконным и нарушающим принцип свободы личности. Но решить это проблему они не в состоянии.