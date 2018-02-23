Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

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Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

Почему не стоит пить фруктовый чай?

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

От Редактора

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

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| | Женщина сняла жильё за секс с хозяином и отказала

Женщина сняла жильё за секс с хозяином и отказала

Вчера, 21:42
Женщина из Великобритании договорилась о съёме жилья за занятия сексом, но потом отказала хозяину. Он, в свою очередь, не стал домогаться, за что квартирантка ему очень благодарна.

Женщина сняла жильё за секс с хозяином и отказала

 

Так как особе слабого пола негде было жить, ей ничего не оставалось, как согласиться на условия хозяина, предоставившего жильё. Он предложил ночлег в обмен на секс, но в результате женщина отказала. Мужчина не стал настаивать.

В Великобритании на данный момент много предложений съёмного жилья в обмен на услуги, носящие интимный характер. И рекламодатели, в свою очередь, не видят в этом ничего постыдного и предосудительного. Это происходит по причине кризиса с жильём. Многим гражданам приходится ночевать на улицах.

Власти же считают такой обмен незаконным и нарушающим принцип свободы личности. Но решить это проблему они не в состоянии.
Дарья Дмитриева
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