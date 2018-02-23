Женщина сняла жильё за секс с хозяином и отказала

Женщина из Великобритании договорилась о съёме жилья за занятия сексом, но потом отказала хозяину. Он, в свою очередь, не стал домогаться, за что квартирантка ему очень благодарна.

Дарья Дмитриева

Так как особе слабого пола негде было жить, ей ничего не оставалось, как согласиться на условия хозяина, предоставившего жильё. Он предложил ночлег в обмен на секс, но в результате женщина отказала. Мужчина не стал настаивать.В Великобритании на данный момент много предложений съёмного жилья в обмен на услуги, носящие интимный характер. И рекламодатели, в свою очередь, не видят в этом ничего постыдного и предосудительного. Это происходит по причине кризиса с жильём. Многим гражданам приходится ночевать на улицах.Власти же считают такой обмен незаконным и нарушающим принцип свободы личности. Но решить это проблему они не в состоянии.