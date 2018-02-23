Резюме Стива Джобса с ошибками 1973 года выставят на торги

Резюме с ошибками в грамматике Стива Джобса станет одним из лотов на аукционе. Первоначальная цена составляет 50 000 долларов.

Никита Готский

Заявление о приеме на работу одним из основателей компании Apple Стива Джобса выставляется на торги в США за 50 тысяч долларов. Документ являет собой бланк 1973 года, заполненный рукой Джобса, с орфографическими и грамматическими ошибками. Конструктор написал свою фамилию со строчной буквы, а также наименование учебного заведения, в котором он обучался. В пункте «особые способности» изобретатель указал инженер технологий и дизайна.Весной 1976 года Стив Джобс и Стиве Возняк создали Apple Computer. Джобс приложил руку ко всем проектам компании, он умер в 2011 году от рака в 56 лет.