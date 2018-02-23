Мускулистые мужчины сделали мейк-ап и обнажились ради женщин

Фотограф-гомосексуал Томас Эванс из Манхэттена, Нью-Йорк, США, принял участие в феминистской акции Femme The Man. Он провел необычную фотосессию с накрашенными и голыми мускулистыми мужчинами.

Виктория Озерова

Томас Эванс, фотограф из США, сделал фотосессию для акции Femme The Man. В ней поучаствовали 25 мужчин. Специально для съемки они нанесли мейк-ап и разделись. Один из участников фотосессии после работы с фотографом-гомосексуалистом решился сменить пол и начать новую жизнь. Своим творчеством Томас Эванс пытается доказать, что каждый вправе жить и выглядеть так, как ему хочется. По словам фотографа, ему самому было тяжело принять свою сексуальность, поэтому он рад, что смог помочь другим сделать это.Томас Эванс заявил, что его снимки обнаженных и накрашенных мужчин призваны разрушить стереотипы и стереть грань между мужским и женским началом. Фотограф уверен, что люди должны принять в себе оба пола, чтобы потомкам было легче жить.