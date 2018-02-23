Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

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Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

Почему не стоит пить фруктовый чай?

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

От Редактора

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

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| | Мускулистые мужчины сделали мейк-ап и обнажились ради женщин

Мускулистые мужчины сделали мейк-ап и обнажились ради женщин

Вчера, 21:20
Фотограф-гомосексуал Томас Эванс из Манхэттена, Нью-Йорк, США, принял участие в феминистской акции Femme The Man. Он провел необычную фотосессию с накрашенными и голыми мускулистыми мужчинами.

Мускулистые мужчины сделали мейк-ап и обнажились ради женщин

 

Томас Эванс, фотограф из США, сделал фотосессию для акции Femme The Man. В ней поучаствовали 25 мужчин. Специально для съемки они нанесли мейк-ап и разделись. Один из участников фотосессии после работы с фотографом-гомосексуалистом решился сменить пол и начать новую жизнь. Своим творчеством Томас Эванс пытается доказать, что каждый вправе жить и выглядеть так, как ему хочется. По словам фотографа, ему самому было тяжело принять свою сексуальность, поэтому он рад, что смог помочь другим сделать это.

Томас Эванс заявил, что его снимки обнаженных и накрашенных мужчин призваны разрушить стереотипы и стереть грань между мужским и женским началом. Фотограф уверен, что люди должны принять в себе оба пола, чтобы потомкам было легче жить.
Виктория Озерова
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