Малышева родила дочь принцу Эрнсту Августу Ганноверскому

В доме принца Ганноверского Эрнста Августа вечером 22 февраля появился ребёнок от любимой супруги Екатерины Малышевой. Российский дизайнер своему супругу родила наследницу дочь.

Дарья Дмитриева

О беременности дизайнера Екатерины Малышевой говорили ещё с осени прошлого года. И в брак она вступала уже будучи в положении. Это, как и то, что девушка россиянка, не понравилось королю Эрнсту Августу V. Даже несмотря на то, что пара была вместе уже больше шести лет, 63-летний король Ганноверский не был на бракосочетании сына.Имя для девочки ещё не выбрали, но оно точно будет нести в себе королевский характер. Сейчас принцесса и её ребёнок в отличном состоянии.Возможно, сердце короля Ганноверского, дедушки новорожденной, оттает, и он примет внучку от российской красавицы и в королевском доме снова будет мир.