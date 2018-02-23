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В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

От Редактора

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

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| | Малышева родила дочь принцу Эрнсту Августу Ганноверскому

Малышева родила дочь принцу Эрнсту Августу Ганноверскому

Сегодня, 17:32
В доме принца Ганноверского Эрнста Августа вечером 22 февраля появился ребёнок от любимой супруги Екатерины Малышевой. Российский дизайнер своему супругу родила наследницу дочь.

 

О беременности дизайнера Екатерины Малышевой говорили ещё с осени прошлого года. И в брак она вступала уже будучи в положении. Это, как и то, что девушка россиянка, не понравилось королю Эрнсту Августу V. Даже несмотря на то, что пара была вместе уже больше шести лет, 63-летний король Ганноверский не был на бракосочетании сына.

Имя для девочки ещё не выбрали, но оно точно будет нести в себе королевский характер. Сейчас принцесса и её ребёнок в отличном состоянии.

Возможно, сердце короля Ганноверского, дедушки новорожденной, оттает, и он примет внучку от российской красавицы и в королевском доме снова будет мир.
Дарья Дмитриева
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