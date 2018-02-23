McDonald's в Англии раскритиковали за глупый мем

Сотрудники британского филиала McDonald's обнародовали в Twitter непонятную запись, вызвавшую удивление у пользователей. Запись звучит так: «Он: встретимся в McDonald's? Парикмахер: Ни слова больше».

Никита Готский

Многие фолловеры не смогли осознать смысл прочитанного. Люди считают, что это некая шутка англичан, но даже жители королевства не поняли посыла цитаты. Другие посчитали, что представители всемирной корпорации попытались привлечь внимание потребителей, использовав старый мем «Ни слова больше», где высмеивались любопытные прически персонажей снимков, но на сообщении McDonald's нет людей.В Twitter обвинили сотрудников заведения общественного питания в плохом чувстве юмора, предложив им поучиться возможности хорошо шутить. «McDonald's пытается сделать мем», - пишут пользователи Сети.