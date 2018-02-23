Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

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Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

Почему не стоит пить фруктовый чай?

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

От Редактора

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

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| | McDonald's в Англии раскритиковали за глупый мем

McDonald's в Англии раскритиковали за глупый мем

Сегодня, 16:15
Сотрудники британского филиала McDonald's обнародовали в Twitter непонятную запись, вызвавшую удивление у пользователей. Запись звучит так: «Он: встретимся в McDonald's? Парикмахер: Ни слова больше».

McDonald's в Англии раскритиковали за глупый мем

 

Многие фолловеры не смогли осознать смысл прочитанного. Люди считают, что это некая шутка англичан, но даже жители королевства не поняли посыла цитаты. Другие посчитали, что представители всемирной корпорации попытались привлечь внимание потребителей, использовав старый мем «Ни слова больше», где высмеивались любопытные прически персонажей снимков, но на сообщении McDonald's нет людей.

В Twitter обвинили сотрудников заведения общественного питания в плохом чувстве юмора, предложив им поучиться возможности хорошо шутить. «McDonald's пытается сделать мем», - пишут пользователи Сети.
Никита Готский
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