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От Редактора

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Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

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| | Президент Франции сыграет в спектакле «Петя и волк»

Президент Франции сыграет в спектакле «Петя и волк»

Сегодня, 16:12
Эмманюэль Макрон, занимающий должность президента Франции, станет одним из участников театральной постановки под названием «Петя и волк». Глава Франции сыграет в спектакле, основанном на сказке, которую написал композитор Сергей Прокофьев.

Президент Франции сыграет в спектакле «Петя и волк»

 

Уже 1 марта приглашенные школьники смогут понаблюдать за Эмманюэлем Макроном, который появится на сцене Елисейского дворца в рамках постановки симфонической сказки, написанной советским композитором. Мероприятие, в котором поучаствует сам президент Франции, будет иметь благотворительный характер, поэтому зрителями выступят учащиеся выбранных образовательных учреждений с различными заболеваниями. За организацию данного благотворительного спектакля отвечает Бриджит Макрон, являющаяся супругой французского президента.

Оркестр французской Республиканской гвардии был приглашён для того, чтобы предоставить музыкальное сопровождение данной симфонической сказки. В выбранной для постановки сказке каждый персонаж представлен определённым мотивом и отдельным музыкальным инструментом.
Александр Вест
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