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| | Нацгвардия Украины вышла на парад под советскими флагами

Нацгвардия Украины вышла на парад под советскими флагами

Сегодня, 16:04
Торжественным парадом в Кривом Роге решили отметить 74-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков бойцы украинской Нацгвардии. Во всех районах Кривого рога 22 февраля прошли торжественные мероприятия и акции. Главный парад состоялся неподалеку от монумента Неизвестному солдату и мемориальному комплексу «Победа».

Нацгвардия Украины вышла на парад под советскими флагами

 

Главными гостями стали ветераны Великой Отечественной войны. На данный момент в городе осталось лишь шестеро живых свидетелей тех страшных событий. Именно они были в числе тех, кто освобождал город от нацистских захватчиков в 1944 году. Тем не менее, не обошлось и без скандалов. Местную волонтершу возмутило то, что бойцы Нацгвардии пришли на парад с красным советским знаменем с серпом и молотом.

«Какое отношение имеют служащие Украинской Национальной Гвардии к данным флагам? Кто вручал им эти полотнища, а еще важнее, кто заставил пронести их по улице города? Также интересно, кто изготовил для них странные и похожие на запрещенные георгиевские ленточки», - возмущена девушка.

Главным «подозреваемым» в описанной ей проблеме она назвала мэра Юрия Вилкула, ведь именно городская администрация подготовила данное мероприятие.
Николай Офицеров
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