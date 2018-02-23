Нацгвардия Украины вышла на парад под советскими флагами

Главными гостями стали ветераны Великой Отечественной войны. На данный момент в городе осталось лишь шестеро живых свидетелей тех страшных событий. Именно они были в числе тех, кто освобождал город от нацистских захватчиков в 1944 году. Тем не менее, не обошлось и без скандалов. Местную волонтершу возмутило то, что бойцы Нацгвардии пришли на парад с красным советским знаменем с серпом и молотом.
«Какое отношение имеют служащие Украинской Национальной Гвардии к данным флагам? Кто вручал им эти полотнища, а еще важнее, кто заставил пронести их по улице города? Также интересно, кто изготовил для них странные и похожие на запрещенные георгиевские ленточки», - возмущена девушка.
Главным «подозреваемым» в описанной ей проблеме она назвала мэра Юрия Вилкула, ведь именно городская администрация подготовила данное мероприятие.