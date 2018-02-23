Нацгвардия Украины вышла на парад под советскими флагами

Торжественным парадом в Кривом Роге решили отметить 74-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков бойцы украинской Нацгвардии. Во всех районах Кривого рога 22 февраля прошли торжественные мероприятия и акции. Главный парад состоялся неподалеку от монумента Неизвестному солдату и мемориальному комплексу «Победа».

Николай Офицеров

Главными гостями стали ветераны Великой Отечественной войны. На данный момент в городе осталось лишь шестеро живых свидетелей тех страшных событий. Именно они были в числе тех, кто освобождал город от нацистских захватчиков в 1944 году. Тем не менее, не обошлось и без скандалов. Местную волонтершу возмутило то, что бойцы Нацгвардии пришли на парад с красным советским знаменем с серпом и молотом.», - возмущена девушка.Главным «подозреваемым» в описанной ей проблеме она назвала мэра Юрия Вилкула, ведь именно городская администрация подготовила данное мероприятие.