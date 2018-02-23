Любительница пластической хирургии решила избавиться от ягодиц

Жительница Бирмингема, Великобритания, Стар Делгайдис уже потратила на пластические операции 230 фунтов стерлингов (18 миллионов рублей). На этот раз девушка решила удалить увеличенные ягодицы.

Виктория Озерова

В конце прошедшего года Стар Делгайдис, известная своим пристрастием к усовершенствованию себя при помощи медицины, сделала еще одну пластическую операцию, увеличив ягодицы. Ей вставили имплантаты размером в 650 кубических сантиметров, что в два раза превышает рекомендацию врачей. Специально к операции Стар набрала 25 килограммов, чтобы было откуда «достать» жир для ягодиц. Теперь 28-летняя британка собирается убрать имплантаты, но не потому что они ей не нравятся. Делгайдис сообщила, что они доставляют ей неудобства, а когда она садится, то чувствует их.Увеличение ягодиц обошлось британке более чем в миллион рублей, всего же на пластические операции она потратила около 18 миллионов.