Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

Мнения

Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

Почему не стоит пить фруктовый чай?

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

От Редактора

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

Сюжеты :

Пользователи Сети разыскали самую отвратительную гифку в мире Нежная сила: В Иркутске прошла фотосессия спасателей с котами Гимнастка Дарья Дмитриева: Все женщины хотят Радулова В соцсетях популярность набирает замёрзшая в фекалиях машина саратовца В мире появился вибратор, вызывающий пиццу Эвакуаторы без ГИБДД похищают автомобили в Краснодаре Пьяный канадский олимпийский чемпион произвел фурор в Пхенчхане Жириновский: Я заставлю весь мир учить русский язык В Подмосковье танк убирает снег на улице Блогер Хованский рассказал об угрозах расправы со стороны рэпера Птахи Люди стали чаще использовать смартфон во время похорон и секса Секс-волонтеры для женщин в Москве оказались в дефиците
| | Любительница пластической хирургии решила избавиться от ягодиц

Любительница пластической хирургии решила избавиться от ягодиц

Сегодня, 15:49
Жительница Бирмингема, Великобритания, Стар Делгайдис уже потратила на пластические операции 230 фунтов стерлингов (18 миллионов рублей). На этот раз девушка решила удалить увеличенные ягодицы.

Любительница пластической хирургии решила избавиться от ягодиц

 

В конце прошедшего года Стар Делгайдис, известная своим пристрастием к усовершенствованию себя при помощи медицины, сделала еще одну пластическую операцию, увеличив ягодицы. Ей вставили имплантаты размером в 650 кубических сантиметров, что в два раза превышает рекомендацию врачей. Специально к операции Стар набрала 25 килограммов, чтобы было откуда «достать» жир для ягодиц. Теперь 28-летняя британка собирается убрать имплантаты, но не потому что они ей не нравятся. Делгайдис сообщила, что они доставляют ей неудобства, а когда она садится, то чувствует их.

Увеличение ягодиц обошлось британке более чем в миллион рублей, всего же на пластические операции она потратила около 18 миллионов.
Виктория Озерова
Новости по теме
Хирурги: Операция по увеличению ягодиц стала самой популярной в 2017 году
Хирурги: Операция по увеличению ягодиц стала самой популярной в 2017 году

Пластическая операция по увеличению ягодиц стала самой популярной в 2017 году, заявляют американские медики. Дело в том, что современные женщины всё больше

Живая Барби из Англии сделает себе попу, как у Дженнифер Лопес
Живая Барби из Англии сделает себе попу, как у Дженнифер Лопес

Стар (ранее Стейси) Делгидайс – живая Барби из Великобритании, которая уже потратила 200 тысяч фунтов на пластические операции, захотела к Рождеству попу, как

Британка потратила 20 тысяч фунтов детских пособий на пластического хирурга
Британка потратила 20 тысяч фунтов детских пособий на пластического хирурга

Жительница Великобритании позволила себе потратить 20 тысяч фунтов детских пособий на услуги пластического хирурга. Известно, что 48-летняя женщина еженедельно

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости