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| | Фейкомет Эль-Мюрид облажался: «гибель» двух бойцов ЧВК «Вагнер» в Сирии — ложь

Фейкомет Эль-Мюрид облажался: «гибель» двух бойцов ЧВК «Вагнер» в Сирии — ложь

Сегодня, 14:23

Российский блогер распространил заведомо ложную информацию о двух погибших «вагнеровцах», которые на самом деле оказались ополченцами Донбасса.

Ранее в Сети появились данные о еще двух «погибших» добровольцах из ЧВК «Вагнер» на территории Сирии. Информацию распространил известный российский блогер Анатолий Несмиян, более известный как Эль-Мюрид, который ранее уже был уличен в публикации лживых фактов.

Оказалось, что двое погибших россиян на самом деле являются добровольцами из Донбасса, которые погибли еще в 2015 году, задолго до истории с «вагнеровцами» в Сирии.

Было установлено, что Евгений Баранников, которого Эль-Мюрид выдает за погибшего на Ближнем востоке, на самом деле был убит под Озеряновкой двумя годами ранее. Этот факт также подтверждает пост, ранее опубликованный в Twitter.

Вторым «погибшим «вагнеровцем» является Эдуард Гилязов под позывным «Рязань». Известно, что этот ополченец числится в списках пропавших без вести с начала вооруженного конфликта на востоке Украины. По некоторым данным, его убили в 2015 году. Но такие факты не помешали Эль-Мюриду откровенно соврать: блогер утвреждает, что Гилязов скончался в одном из военных госпиталей сирийской Хамы. Корме того, он заявил, что после ранения боец оказался «нетранспортабельным», поэтому скончался вдали от дома.

Историю с гибелью добровольцев из ЧВК «Вагнер» до сих пор активно обсуждают в Сети. Слухи о «горах трупов» и нескольких сотнях убитых россиян развеял председатель «Лиги ветеранов военных конфликтов» Андрей Трошев». Он заявил, что большинство информации, опубликованной в Сети по поводу этой ситуации, является выдуманной. На самом деле в результате авиаудара коалиции погибли 14 челвоек.

«На лбу напишите себе: в Сирии погибло 14 добровольцев», — отметил Трошев.

Ситуацию также прокомментировали в российском внешнеполитическом ведомстве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные СМИ продолжают кампанию по распространению заведомо ложных фактов для дискредитации России.


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