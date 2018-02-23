В мире появился вибратор, вызывающий пиццу

В США изобрели вибратор, который может вызывать пиццу на дом. Разработали необычное устройство сотрудники Camsoda.

Никита Готский

Потихоньку приближается праздник 8 марта, в связи с чем сильная половина человечества задумывается о подарках женщинам. Облегчает задание сайт CamSoda, выпустивший RubGrub - анатомический вибратор с дополнительной стимуляцией клитора. Своим внешним видом он почти не отличается от других подобных ему игрушек. Нужно отметить важную опцию - при помощи Bluetooth он способен подключаться к смартфону и вызывать пиццу на дом, когда девушка завершит предаваться любовным утехам.Авторы проекта сообщают, что организм расходует много калорий во время такого интенсивного занятия. Доставка пиццы действует лишь в пределах США, а функция заказа - только триггер. При минимальных навыках можно перенастроить опцию на выключение электричества или громкое воспроизведение музыкальной композиции.