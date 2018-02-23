Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

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Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

Почему не стоит пить фруктовый чай?

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

От Редактора

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

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В мире появился вибратор, вызывающий пиццу

Сегодня, 13:14
В США изобрели вибратор, который может вызывать пиццу на дом. Разработали необычное устройство сотрудники Camsoda.

В мире появился вибратор, вызывающий пиццу

 

Потихоньку приближается праздник 8 марта, в связи с чем сильная половина человечества задумывается о подарках женщинам. Облегчает задание сайт CamSoda, выпустивший RubGrub - анатомический вибратор с дополнительной стимуляцией клитора. Своим внешним видом он почти не отличается от других подобных ему игрушек. Нужно отметить важную опцию - при помощи Bluetooth он способен подключаться к смартфону и вызывать пиццу на дом, когда девушка завершит предаваться любовным утехам.

Авторы проекта сообщают, что организм расходует много калорий во время такого интенсивного занятия. Доставка пиццы действует лишь в пределах США, а функция заказа - только триггер. При минимальных навыках можно перенастроить опцию на выключение электричества или громкое воспроизведение музыкальной композиции.
Никита Готский
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