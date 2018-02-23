В Англии перед жильцами дома престарелых выступили стриптизерши

После выложенного видеоролика в интернет, на котором изображено выступление танцовщиц в доме престарелых, местные власти были возмущены. Они считают такое развлечение, устроенное руководством для своих жильцов, неприемлемым и вульгарным. Однако руководство утверждает, что представление актрис понравилось как старикам, так и им родственникам. Они утверждают, что очень часто устраивают для своих старичков развлекательную программу, на этот раз им пришла такая идея с танцовщицами, так как жители дома престарелых сами попросили устроить им настоящий современный праздник и когда им предложили пригласить танцовщиц, те с восторгом согласились.
В Англии перед жильцами дома престарелых выступили стриптизершиВчера, 22:20
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