В Англии перед жильцами дома престарелых выступили стриптизерши

Руководство дома престарелых «Фэирмайл Грэндж», который находится в Англии, устроили необычную развлекательную программу для стариков. Перед жильцами выступили танцовщицы на шесте.





Дом престарелых «Фэирмайл Грэндж» открылся в 2017 году на территории больницы в городе Крайстчёрч.

Пелагея Лебединская

После выложенного видеоролика в интернет, на котором изображено выступление танцовщиц в доме престарелых, местные власти были возмущены. Они считают такое развлечение, устроенное руководством для своих жильцов, неприемлемым и вульгарным. Однако руководство утверждает, что представление актрис понравилось как старикам, так и им родственникам. Они утверждают, что очень часто устраивают для своих старичков развлекательную программу, на этот раз им пришла такая идея с танцовщицами, так как жители дома престарелых сами попросили устроить им настоящий современный праздник и когда им предложили пригласить танцовщиц, те с восторгом согласились.