Самый тяжелый человек в мире похудел

В прошлом году Хуан Педро Франко из Мексики попал в книгу рекордов Гиннеса как самый тяжелый человек в мире, его вес тогда достигал почти 600 килограммов. На данный момент 33-летний мужчина весит 453 килограмма и намерен продолжать работать над собой.

Виктория Озерова

Год назад самый тяжелый человек в мире Хуан Педро Франко решил начать худеть, чтобы снова научиться самостоятельно подниматься с дивана. В 2017 мексиканец попал в книгу рекордов Гиннеса с весом в почти 600 килограмм. В ноябре прошлого года медики уменьшили его желудок, а перед этим мужчина сбросил несколько лишних килограмм. С тех пор он перенес еще несколько операций на желудочно-кишечном тракте. Теперь вес 33-летнего Хуана Педро составляет 453 килограмма, и он не собирается останавливаться на достигнутом. Сейчас Франко придерживается строгого режима упражнений.Следует отметить, что Мексика является мировым лидеров по количеству страдающих ожирением подростков.