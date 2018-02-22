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| | Самый тяжелый человек в мире похудел

Самый тяжелый человек в мире похудел

Вчера, 21:44
В прошлом году Хуан Педро Франко из Мексики попал в книгу рекордов Гиннеса как самый тяжелый человек в мире, его вес тогда достигал почти 600 килограммов. На данный момент 33-летний мужчина весит 453 килограмма и намерен продолжать работать над собой.

Самый тяжелый человек в мире похудел

 

Год назад самый тяжелый человек в мире Хуан Педро Франко решил начать худеть, чтобы снова научиться самостоятельно подниматься с дивана. В 2017 мексиканец попал в книгу рекордов Гиннеса с весом в почти 600 килограмм. В ноябре прошлого года медики уменьшили его желудок, а перед этим мужчина сбросил несколько лишних килограмм. С тех пор он перенес еще несколько операций на желудочно-кишечном тракте. Теперь вес 33-летнего Хуана Педро составляет 453 килограмма, и он не собирается останавливаться на достигнутом. Сейчас Франко придерживается строгого режима упражнений.

Следует отметить, что Мексика является мировым лидеров по количеству страдающих ожирением подростков.
Виктория Озерова
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