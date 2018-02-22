«Гость из 3300 года» рассказал на видео о грядущем апокалипсисе

В интернете появился интересный видеоролик, где мужчина утверждает, что он является путешественником во времени и вернулся из 3300 года. Неизвестный заявил, что жителей Земли ждет война с роботами.

Татьяна Преображенская

Мужчина говорит, что главная цель его временных перемещений заключается в предотвращении грядущей катастрофы. На кадрах видно, что путешественник спрятал свое лицо, а также изменил голос. Как сообщил сам мужчина, это сделано в целях безопасности. Он рассказал о том, что в далеком будущем земляне будут воевать с войсками представителей искусственного интеллекта. Руководить армией роботов будет один компьютер гигантских размеров.«Гость», родившийся в декабре 3258-го (как он сам говорит) добавил также, что разумные роботы завоевали Землю и самостоятельно принимают решения.Следует добавить, что в последнее время в YouTube появляется много видеороликов подобного характера. Некоторые авторы даже прошли проверки на детекторе лжи.