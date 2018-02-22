Восстание зомби и управление сознанием: Чем страшна нейросеть для общества?

Мнения

Восстание зомби и управление сознанием: Чем страшна нейросеть для общества?

Однажды человек перестанет слушать свой мозг, и что тогда случится?

Как выбрать пару, если ты животное? Неожиданные открытия ученых

От Редактора

Как выбрать пару, если ты животное? Неожиданные открытия ученых

Выбор партнера у животных происходит по законам природы, а они, порой, довольно причудливы.

Сюжеты :

Российский ученый советует отправиться к Марсу на паровозе Ольга Бузова пошла на День рождения в образе «трансвестита Костенко» «Это фиаско, друг»: Илон Маск ушёл в океан, чтобы поймать деталь от Falcon 9 В Партию прогресса Навального принимают экстремистов и извращенцев SpaceX запустила ракету со спутниками для глобального интернета Куда делись могилы? В центре Воронежа располагалось немецкое кладбище, ужаснувшее жителей Чирлидерша из КНДР на "смертную казнь" нахлопала фигуристам из США «Пока, неудачники»: Волочкова со скандалом выгнала журналистов НТВ из SPA-салона Не та, которая думает, а та, в которую можно сунуть: Лена Миро рассказала о женах олигархов Источники подтвердили перебазирование двух Су-57 в САР Тяжелобольной Табаков вряд ли вернётся на сцену НЛО посетил крупнейший вулкан Земли Мануа Лоа
| | Британский «пророк судьбы» предсказал устрашающие события 2018 года

Британский «пророк судьбы» предсказал устрашающие события 2018 года

Вчера, 19:53
Провидец из Великобритании Крейг Гамильтон-Паркер, известный как «пророк судьбы», рассказал, что ожидает мир в текущем году. По словам ясновидящего, в 2018 году произойдут политические потрясения и биологическая война.

Британский «пророк судьбы» предсказал устрашающие события 2018 года

 

Крейга Гамильтона-Паркера называют «пророком судьбы»: он предсказал победу Трампа на выборах в США, террористический акт в Ницце и выход Великобритании с ЕС. Ясновидец предвидел, что должно случиться в 2108 году. Провидец сообщил, что Северную Корею ожидает политический переворот, а действующего лидера укроет Китайская Народная Республика. Также пророк предупредил о начале биологической войны, которую развяжет диктатор или террористическая группировка. Также Гамильтон-Паркер предсказал извержения вулкана Везувий, из-за чего пострадают жители Неаполя.

Напомним, что это не первый «сценарий» развития событий в 2018 году: так некоторые провидцы предсказали войну и даже конец света.
Виктория Озерова
Новости по теме
Астролог из Германии предсказал Третью Мировую в 2018 году
Астролог из Германии предсказал Третью Мировую в 2018 году

Немецкий ясновидящий предсказал невиданные потрясения в новом году. Даже свою смерть Алоис Ирлмайер смог точно предугадать.

Опубликованы шокирующие предсказания Нострадамуса на 2018 год
Опубликованы шокирующие предсказания Нострадамуса на 2018 год

Всемирно известный пророк Мишель де Нотрдам, более известный под псевдонимом Нострадамус, в своих предсказаниях указал на приближение кометы, которая должна

Герман Греф предсказал экономические реформы в 2018 году
Герман Греф предсказал экономические реформы в 2018 году

Экономические реформы в России должны произойти в 2018 году. Такого мнения придерживается глава Сбербанка Герман Греф.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости