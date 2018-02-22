Британский «пророк судьбы» предсказал устрашающие события 2018 года

Провидец из Великобритании Крейг Гамильтон-Паркер, известный как «пророк судьбы», рассказал, что ожидает мир в текущем году. По словам ясновидящего, в 2018 году произойдут политические потрясения и биологическая война.

Виктория Озерова

Крейга Гамильтона-Паркера называют «пророком судьбы»: он предсказал победу Трампа на выборах в США, террористический акт в Ницце и выход Великобритании с ЕС. Ясновидец предвидел, что должно случиться в 2108 году. Провидец сообщил, что Северную Корею ожидает политический переворот, а действующего лидера укроет Китайская Народная Республика. Также пророк предупредил о начале биологической войны, которую развяжет диктатор или террористическая группировка. Также Гамильтон-Паркер предсказал извержения вулкана Везувий, из-за чего пострадают жители Неаполя.Напомним, что это не первый «сценарий» развития событий в 2018 году: так некоторые провидцы предсказали войну и даже конец света.