В Голливуде 94% женщин подверглись сексуальным домогательствам

Жаловались участницы исследования, работающие в сфере развлечений: актрисы, режиссеры, сценаристы и прочие. 21% женщин заявили о сексе в офисе по принуждению. 10% дам признались в том, что они согласились на интимные отношения ради карьерного роста, желая удовлетворить собственные амбиции. По мнению главы Центра гендерного равенства Калифорнийского университета, к результатам исследования нужно относиться с осторожностью. Полицейские взяли на вооружение полученные данные и усилят бдительность, но полностью доверять итогам опроса не стоит.
В социальных сетях пользователи раскритиковали сведения о массовых сексуальных домогательствах в Голливуде. По словам юзеров, женщины сами хотели близости с влиятельными мужчинами, дабы получить определенные выгоды, а теперь обвиняют их в изнасилованиях и очерняют репутацию.