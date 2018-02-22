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| | В Голливуде 94% женщин подверглись сексуальным домогательствам

В Голливуде 94% женщин подверглись сексуальным домогательствам

Вчера, 19:40
По заказу издания USA Today в Голливуде провели социологическое исследование, в котором участвовали 843 дамы. Исходя из результатов опроса, 94% женщин в этом звездном районе подверглись сексуальным домогательствам.

В Голливуде 94% женщин подверглись сексуальным домогательствам

 

Жаловались участницы исследования, работающие в сфере развлечений: актрисы, режиссеры, сценаристы и прочие. 21% женщин заявили о сексе в офисе по принуждению. 10% дам признались в том, что они согласились на интимные отношения ради карьерного роста, желая удовлетворить собственные амбиции. По мнению главы Центра гендерного равенства Калифорнийского университета, к результатам исследования нужно относиться с осторожностью. Полицейские взяли на вооружение полученные данные и усилят бдительность, но полностью доверять итогам опроса не стоит.

В социальных сетях пользователи раскритиковали сведения о массовых сексуальных домогательствах в Голливуде. По словам юзеров, женщины сами хотели близости с влиятельными мужчинами, дабы получить определенные выгоды, а теперь обвиняют их в изнасилованиях и очерняют репутацию.
Домбровский Сергей
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