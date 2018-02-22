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| | В Германии пенсионерка скончалась во время оказания БДСМ-услуг

В Германии пенсионерка скончалась во время оказания БДСМ-услуг

Вчера, 18:16
Тело 62-летней женщины в образе БДСМ-госпожи было найдено правоохранительными органами в немецком городе Эссен. Согласно версии следствия, женщина могла быть убита во время «тесного» общения со своим клиентом.

В Германии пенсионерка скончалась во время оказания БДСМ-услуг

 

Изначально в полицейский участок обратился мужчина с заявлением о том, что его подруга исчезла и не выходит на контакт. Представители правоохранительных органов наведались на ее личный адрес и после долгого времени, когда им не открывали дверь, они взломали ее и уже в квартире обнаружили бездыханное тело. Вскрытие показало, что женщина умерла насильственным путем. На данный момент проводится идентификация виновника произошедшей трагедии.

По свидетельствам соседей, пенсионерка на постоянной основе предоставляла в своем доме услуги сексуального характера с фетишистским, садомазохистским, БДСМ-уклоном. Квартира была переоборудована в своеобразное подземелье, где практиковались игры с удушением, связыванием и истязанием.

В помещении были обнаружены все характерные приспособления, используемые в подобного рода «играх», включая латексную одежду и имитаторы половых органов. Следствию удалось выяснить, что погибшая выступала доминантом и причиняла боль клиентам, даря им тем самым сексуальное наслаждение.
Николай Офицеров
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