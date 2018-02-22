Чирлидерша из КНДР на "смертную казнь" нахлопала фигуристам из США

«Недопустимый» проступок совершила девушка, входящая в так называемую «армию красавиц» Северной Кореи - так шутя СМИ прозвали команду болельщиц КНДР на Олимпиаде. Девушка решила поаплодировать спортсменам из США. Заметив это, другая девушка незаметно одернула свою коллегу, но момент все же успел попасть на видео.

Николай Офицеров

Произошел данный инцидент в Пхёнчхане в ходе соревнований по фигурному катанию. Одна из девушек повела себя, по меркам Северной Кореи, непристойно и непатриотично. Именно так относятся к случайным аплодисментам с ее стороны в адрес американских спортсменов. Видео тут же разлетелось по социальным сетям и стало вирусным.После выступления пары из КНДР Ким Ю Сика и Рым Тэ Ока «армия красавиц», как всегда, начала синхронно аплодировать и выкрикивать имена своих фигуристов. После этого одна из чирлидерш, вероятно, уже по инерции начала хлопать вышедшим вслед за ними американцам.Заметившая происходящее соседка решила незаметно одернуть девушку. Последует ли после этого какое-либо наказание для северокорейской красавицы остается только гадать, но пользователи на просторах сети попросили Ким Чен Ына не наказывать ее сильно строго. Другие же посчитали, что девушка "нахлопала" на смертную казнь, поскольку ее овации адресовались "вражеским" американцам.