Восстание зомби и управление сознанием: Чем страшна нейросеть для общества?

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Восстание зомби и управление сознанием: Чем страшна нейросеть для общества?

Однажды человек перестанет слушать свой мозг, и что тогда случится?

Ген скорпиона и камбалы: Продукты с ГМО полезны для здоровья?

От Редактора

Ген скорпиона и камбалы: Продукты с ГМО полезны для здоровья?

Оказалось, что кукуруза и некоторые другие продукты, относящиеся к ГМО, полезны.

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| | Бренд одежды упрекнули за детские футболки с обнаженными женскими попами

Бренд одежды упрекнули за детские футболки с обнаженными женскими попами

Сегодня, 17:34
Детские футболки с полуобнаженными девушками в бикини стали причиной скандала вокруг сети универсальных магазинов TK Maxx. После нескольких статей в прессе сеть приняла решение снять их с продажи.

Бренд одежды упрекнули за детские футболки с обнаженными женскими попами

 

Принт был замечен на футболках торговой марки Quicksilver и возмутил покупательницу по имени Джина. Свое недовольство она высказала на страничке в социальной сети Twitter. Она охарактеризовала эту футболку, как непристойную. На рисунке изображены со спины четыре женщины в открытых купальниках, а увенчивает все надпись Sweet Paradise («Сладкий рай»).

«Если вы хотите, чтобы ваш ребенок вырос женоненавистником и сексистом – обращайтесь к Quiksilver и TK Maxx», - пишет Джина.

Жалобы одной клиентки оказалось достаточно для того, чтобы изъять всю партию маек из всех торговых центров TK Maxx на территории Великобритании. Представитель сети также поблагодарил покупательницу за сделанное замечание, а также пообещал незамедлительно принять все соответствующие меры.

«Непристойная» футболка продавалась по цене в 25 евро. На своем официальном сайте Quicksilver сразу же после инцидента снизил цену модели до 17 евро. Официального комментария со стороны бренда пока не последовало.
Николай Офицеров
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