Бренд одежды упрекнули за детские футболки с обнаженными женскими попами

Детские футболки с полуобнаженными девушками в бикини стали причиной скандала вокруг сети универсальных магазинов TK Maxx. После нескольких статей в прессе сеть приняла решение снять их с продажи.

Николай Офицеров

Принт был замечен на футболках торговой марки Quicksilver и возмутил покупательницу по имени Джина. Свое недовольство она высказала на страничке в социальной сети Twitter. Она охарактеризовала эту футболку, как непристойную. На рисунке изображены со спины четыре женщины в открытых купальниках, а увенчивает все надпись Sweet Paradise («Сладкий рай»).», - пишет Джина.Жалобы одной клиентки оказалось достаточно для того, чтобы изъять всю партию маек из всех торговых центров TK Maxx на территории Великобритании. Представитель сети также поблагодарил покупательницу за сделанное замечание, а также пообещал незамедлительно принять все соответствующие меры.«Непристойная» футболка продавалась по цене в 25 евро. На своем официальном сайте Quicksilver сразу же после инцидента снизил цену модели до 17 евро. Официального комментария со стороны бренда пока не последовало.