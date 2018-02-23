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| | В Шотландии нашли загадочную дорогу, где исчезают люди

В Шотландии нашли загадочную дорогу, где исчезают люди

Сегодня, 04:30
В Шотландии граждане рассказывают странные истории о загадочной дороге, где исчезают люди. По мнению местных жителей, причиной этому являются инопланетяне, посетившие Землю.

В Шотландии нашли загадочную дорогу, где исчезают люди

 

Информация о таинственной трассе появилась в литературном произведении «Паранормальные явления на дорогах Шотландии» экс-клинического психолога из Глазго Питера Маккуя. Специалист много общался с людьми и собрал приличное количество материала, свидетельствующего о странных событиях, происходящих вблизи Бристольского аэропорта. Исходя из данных этой книги, в стране на загадочной дороге с 1950 года пропадают граждане.

На данный момент никто не в силах доказать причин, по которым исчезают люди. В произведении описываются случаи с присутствием призраков и НЛО. Местные жители называют территорию возле Бристольской воздушной гавани аномальной зоной. Уфологи говорят о пришельцах, которые похищают землян, проводят над ними опыты и оставляют жить у себя.
Домбровский Сергей
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