В США подросток попал в полицию из-за чехла для смартфона в виде пистолета

В США подросток попал в полицию из-за чехла для смартфона в виде пистолетаСегодня, 00:30
Ночью, 19 февраля, произошёл инцидент, при котором полицейские из штата Бруклин застрелили молодого человека, который бравировал муляжом пистолета. Об этом
24 февраля в Москве сотрудники ГИБДД остановили автомобиль такси, в салоне которого нашли целый оружейный арсенал. По задним сидением правоохранители нашли два
Подростка, который в ночь на 13 декабря уехал из г.Давлеканово, полицейские нашли на железнодорожном вокзале в Уфе.