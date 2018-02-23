В США подросток попал в полицию из-за чехла для смартфона в виде пистолета

20 февраля в штате Флорида в отделение полиции населённого пункта Деленд поступило сообщение от школьника, который рассказывал о подростке с кобурой для пистолета. Правоохранители оперативно выехали по указанному адресу и оцепили здание учебного заведения.

Информацию о данном инциденте распространяют американские СМИ. Полицейские нашли предполагаемого злоумышленника, вооруженного пистолетом. Им был 15-летний мальчик, но тревога оказалась ложной. Вместо кобуры для револьвера стражи порядка нашли у школьника лишь чехол для смартфона. Шериф поблагодарил учеников за бдительность.

На сегодняшний день в учебных заведениях США регулярно происходят убийства с применением огнестрельного оружия. В связи с этим полицейские призывают молодых людей не задумываясь сообщать о странном поведении подростков. Правоохранители приедут и разберутся, лучше предотвратить преступление, нежели бороться с его последствиями. 17 февраля этого года в школе города Паркленд жертвами стрелка стали 17 человек.

Домбровский Сергей