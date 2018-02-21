В Египте полицейский поймал падающего с третьего этажа мальчика

В Египте полицейские заметили, что пятилетний мальчик свисает с балкона квартиры, расположенной на третьем этаже жилого массива. Правоохранители пытались подстелить ковер, дабы спасти малыша.

Домбровский Сергей

Ребенок из последних сил держался руками за перегородку, но у него закончились силы, и он с криками сорвался вниз. Один из полицейских внимательно наблюдал за этим процессом. Мужчина протянул руки, дабы поймать ребенка и ему по счастливой случайности удалось это сделать. Малыш приземлился прямо в объятья правоохранителя и остался цел. Мальчик получил незначительные повреждения и его жизни сейчас ничего не угрожает. Ребенок сильно испугался, его отведут к психологу, чтобы специалист помог ему восстановиться от стресса.Полицейский, спасший малыша, тоже отделался только ушибом головы, избежав серьезных травм. Процесс падения ребенка с третьего этажа запечатлен на камеру. Ролик опубликовали на видеохостинге YouTube 21 февраля.