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| | Глава Филиппин советует не пользоваться презервативами

Глава Филиппин советует не пользоваться презервативами

Вчера, 20:51
Глава Филиппин Родриго Дутерте советует соотечественникам не пользоваться презервативами, поскольку они не позволяют сполна насладиться любовной близостью. Согласно статистике, в стране стабильно возрастает количество ВИЧ-инфицированных.

Глава Филиппин советует не пользоваться презервативами

 

Медики выступают против таких рекомендаций. Родриго Дутерте объяснил свою позицию по этому вопросу. По словам президента Филиппин, когда человек хочет конфету, он разворачивает обертку и ест только шоколад. Это относится и к презервативам. Нельзя кушать конфеты в обвертке и невозможно насладиться сексом, используя контрацептивы. Врачи раскритиковали слова Дутерте. В государстве с 2009 по 2016 годы число ВИЧ-инфицированных увеличилось с 10 до 60 тысяч. По словам докторов, руководитель страны с подобной статистикой заболеваемости не имеет морального права призывать свой народ к игнорированию презервативов.

В правительстве Филиппин полагают, что президент чересчур переживает о чувственном наслаждении, забывая о логике. Порядка 80% жителей страны являются приверженцами католицизма. Это ответвление христианской религии исторически не одобряет использование контрацепции, объясняя свою позицию по данному вопросу духовными причинами.
Домбровский Сергей
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