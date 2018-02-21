Церемония посвящения первокурсников в Австралии проходила через гениталии

Студенты Университета Ньюкасла опубликовали шокирующие фото, свидетельствующие о жестоких проявлениях дедовщины в ВУЗе. Студентов первого курса раздевали и наголо брили, кроме того, старшекурсники принуждали новеньких пить пиво с гениталий.

Об аморальном поведении старшекурсников говорит множество опубликованного в сети материала. Особенно сильно распространились издевательства с 2012 по 2016. Процесс так называемого «посвящения» предусматривал участие в конкурсе выпивания 24 кружек пива за раз, питье из собачьих мисок, а также окунание первокурсника в местный водоем.Бывшие студенты признаются, что каждому из старшекурсников нужно выбрать для посвящения по одному новенькому и придумать для него испытание. Следует также добавить, что издевательства были нормой для общежития и замкнутым кругом – сегодня новичок – жертва, а завтра он уже сам выбирает себе жертву.

Татьяна Преображенская

Администрация учебного заведения была взбудоражена увиденными кадрами и предприняла меры для проверки и ликвидации подобного явления.