Праздник без носков и дезодоранта: Как удивить любимого 23 февраля?

Мнения

Праздник без носков и дезодоранта: Как удивить любимого 23 февраля?

Советы любителям неординарных решений.

Ген скорпиона и камбалы: Продукты с ГМО полезны для здоровья?

От Редактора

Ген скорпиона и камбалы: Продукты с ГМО полезны для здоровья?

Оказалось, что кукуруза и некоторые другие продукты, относящиеся к ГМО, полезны.

Сюжеты :

Максим Фадеев признался, что является многодетным отцом Нелли Ермолаева обнажилась после родов и раскрыла секрет похудения Ростовчанка кормила детей из собачьей миски и поила алкоголем В Сети появилось порно с участием Насти Рыбки Жители Ростова-на-Дону напуганы необычным кругом в небе Церемония посвящения первокурсников в Австралии проходила через гениталии По стопам Бузовой: Фанаты ополчились на Нелли Ермолаеву за роскошную жизнь Модель plus size Эшли Грэм объяснила происхождение своей аппетитной попы Госдума рассмотрела порядок введения безвиза на период ЧМ-2018 Ученые не считают ГМО-кукурузу вредной для здоровья Скрининг: Четыре процента населения страдает хроническими заболеваниями почек В небе над Петербургом засветили «три солнца»
| | В возрасте 99 лет умер духовный советник глав США Билли Грэм

В возрасте 99 лет умер духовный советник глав США Билли Грэм

Вчера, 19:11
Духовный советник глав США Билли Грэм умер в возрасте 99 лет в собственном доме в Северной Каролине. Информацию об этом распространяют американские СМИ.

В возрасте 99 лет умер духовный советник глав США Билли Грэм

 

Билли Грэм входил в состав Южной баптистской церкви, которую считают самым крупным протестантским объединением в мире. Духовный служитель выезжал на проповеди в разные страны. После развала СССР Билли Грэм посетил Россию. Во время выступлений в Москве на стадионе «Олимпийском» присутствовали более 155 тысяч человек. Билли Грэм официально поддерживал демократическую партию США, но плодотворно общался с президентами-республиканцами.

Проповедник получил статус духовного наставника глав Соединенных Штатов. Билли Грэм поддерживал позицию о необходимости ведения «холодной войны» с СССР, так как называл коммунистический строй бедой человечества, которую нужно срочно искоренять любыми доступными способами. Религиозный деятель за свою жизнь написал несколько книг и всегда пропагандировал протестантские догматы.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Билли Джо Армстронг празднует свое 45-летие
Билли Джо Армстронг празднует свое 45-летие

17 февраля музыкант и автор песен группы Green Day Билли Джо Армстронг празднует свое 45-летие.

Первый исполнитель песни «Me and Mrs. Jones» Билли Пол скончался в США
Первый исполнитель песни «Me and Mrs. Jones» Билли Пол скончался в США

В населенном пункте Блэквуд, США, на 82 году жизни умер обладатель статуэтки Грэмми, исполнитель бессмертного шлягера «Me and Mrs. Jones» Билли Пол. На

Актриса из фильма «Омен» Билли Уайтлоу скончалась в возрасте 82-лет
Актриса из фильма «Омен» Билли Уайтлоу скончалась в возрасте 82-лет

Как информируют британские таблоиды, в Лондоне на 83-м году жизни скончалась знаменитая в прошлом киноактриса, известная своей ролью в киноленте «Омен» Билли

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости