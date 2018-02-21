В возрасте 99 лет умер духовный советник глав США Билли Грэм

Духовный советник глав США Билли Грэм умер в возрасте 99 лет в собственном доме в Северной Каролине. Информацию об этом распространяют американские СМИ.

Домбровский Сергей

Билли Грэм входил в состав Южной баптистской церкви, которую считают самым крупным протестантским объединением в мире. Духовный служитель выезжал на проповеди в разные страны. После развала СССР Билли Грэм посетил Россию. Во время выступлений в Москве на стадионе «Олимпийском» присутствовали более 155 тысяч человек. Билли Грэм официально поддерживал демократическую партию США, но плодотворно общался с президентами-республиканцами.Проповедник получил статус духовного наставника глав Соединенных Штатов. Билли Грэм поддерживал позицию о необходимости ведения «холодной войны» с СССР, так как называл коммунистический строй бедой человечества, которую нужно срочно искоренять любыми доступными способами. Религиозный деятель за свою жизнь написал несколько книг и всегда пропагандировал протестантские догматы.