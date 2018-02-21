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| | Китайские власти ведут активную борьбу с эротическими танцами на похоронах

Китайские власти ведут активную борьбу с эротическими танцами на похоронах

Вчера, 18:42
В Китае власти продолжают активно бороться с таким явлением, как стриптиз во время прощальной траурной церемонии. Известно, что руководство страны пытается избавиться от вульгарных выступлений с 2006 года.

Китайские власти ведут активную борьбу с эротическими танцами на похоронах

 

Участие танцовщиц неприличного вида во время похорон распространено в таких китайских провинциях как: Хэань, Хэбей, Аньхой, Цзянсу. В стране весьма популярно поверье о том, что чем больше людей придет попрощаться с умершим, тем лучше будет его пребывание на том свете. Главная цель приглашения грациозных и соблазнительных девушек – привлечь как можно больше народу на трагическое мероприятие.

Чиновники называют развратом подобные церемонии. Министерство культуры страны обещает денежное вознаграждение гражданам, сообщившим на горячую линию об эротических танцах на похоронах. Власти страны весьма обеспокоены всеобщей распущенностью граждан и обвиняют китайских жителей в материализме, а также в духовном упадке.
Татьяна Преображенская
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