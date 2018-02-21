Праздник без носков и дезодоранта: Как удивить любимого 23 февраля?

Мнения

Праздник без носков и дезодоранта: Как удивить любимого 23 февраля?

Советы любителям неординарных решений.

Завтрак с рюмкой: Что пьет Водянова с самого утра?

От Редактора

Завтрак с рюмкой: Что пьет Водянова с самого утра?

Снимок озадачил подписчиков модели.

Сюжеты :

Скрининг: Четыре процента населения страдает хроническими заболеваниями почек В небе над Петербургом засветили «три солнца» Александр Дьяченко признался в зависти к "Би-2" Apple признали самой инновационной компанией в мире Маленького мальчика убил кинескопный телевизор в Подмосковье В Forbes назвали "Яндекс" самой дорогой интернет-компанией России Российские хоккеисты попали в олимпийский полуфинал впервые за 12 лет Подписчики едва узнали Марию Кожевникову на архивном фото Разваливший экономику Аргентины Пол Сингер жестко раскритиковал криптовалюты Глава МИД Британии считает ситуацию вокруг Brexit "бардаком" Дана Борисова предлагает секс-услуги за четыре тысячи долларов Хакеры обошли будущую защиту Far Cry 5
| | Принц Уильям возмутил интернет, забыв надеть мотоциклетный шлем

Принц Уильям возмутил интернет, забыв надеть мотоциклетный шлем

Сегодня, 17:21
Принц Уильям 20 февраля посетил завод известного производителя мотоциклов. Он сфотографировался на понравившемся мотоцикле, но забыл про шлем. 

 

Принц Уильям возмутил интернет, забыв надеть мотоциклетный шлем

 

Член британской королевской семьи принц Уильям посетил самого популярного производителя мотоциклов в мире Triumph Motorcycles. Во время экскурсии по заводу ради журналистов принц оседлал один из понравившихся «байков» и сделал необычный снимок.

Принц Уильям пытается быть на волне со временем, хотя королевская семья Великобритании всегда славилась консервативными взглядами. Герцог постепенно расширяет границы дозволенного и становится ближе к своим подданным. Пользователи очень живо отреагировали на принца Уильяма в таком образе: его сравнили с «агентом 007» и назвали «горячим парнем».

Некоторых пользователей возмутило, что принц сфотографировался на мотоцикле без шлема. По их мнению, часть людей воспримет это как разрешение нарушать правила дорожного движения. Принц же должен выступать за безопасное вождение. «Пусть его королевское высочество в следующий раз не забудет про шлем. Это тоже будет модно. Если есть какие-то сомнения, узнайте у докторов, к чему приводит вождение мотоцикла без шлема» - так написали строгие англичане в сети.
Новости по теме
Принц Уильям: Свадьбы Гарри не будет
Принц Уильям: Свадьбы Гарри не будет

Принц Уильям во время своего визита в Финляндию решил поделится эмоциями, связанными с предстоящей свадьбой брата. Не совсем уместные шутки, связанные с тем,

Принц Уильям и Кейт Миддлтон ждут двойню
Принц Уильям и Кейт Миддлтон ждут двойню

Жена британского принца Уильяма герцогиня Кэтрин Миддлтон вновь беременна. Средства массовой информации, ссылаясь на результаты ультразвукового исследования,

Принц Уильям снимется для обложки популярного гей-журнала
Принц Уильям снимется для обложки популярного гей-журнала

На обложке очередного выпуска популярного еженедельника для геев появится фотоснимок принца Уильяма. Герцог Кембриджский снимется для Attitude.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости