Принц Уильям возмутил интернет, забыв надеть мотоциклетный шлем

Принц Уильям 20 февраля посетил завод известного производителя мотоциклов. Он сфотографировался на понравившемся мотоцикле, но забыл про шлем.

Член британской королевской семьи принц Уильям посетил самого популярного производителя мотоциклов в мире Triumph Motorcycles. Во время экскурсии по заводу ради журналистов принц оседлал один из понравившихся «байков» и сделал необычный снимок.Принц Уильям пытается быть на волне со временем, хотя королевская семья Великобритании всегда славилась консервативными взглядами. Герцог постепенно расширяет границы дозволенного и становится ближе к своим подданным. Пользователи очень живо отреагировали на принца Уильяма в таком образе: его сравнили с «агентом 007» и назвали «горячим парнем».Некоторых пользователей возмутило, что принц сфотографировался на мотоцикле без шлема. По их мнению, часть людей воспримет это как разрешение нарушать правила дорожного движения. Принц же должен выступать за безопасное вождение. «Пусть его королевское высочество в следующий раз не забудет про шлем. Это тоже будет модно. Если есть какие-то сомнения, узнайте у докторов, к чему приводит вождение мотоцикла без шлема» - так написали строгие англичане в сети.