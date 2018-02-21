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| | В Германии провели частичную эвакуацию железнодорожного вокзала Берлин-Восточный

В Германии провели частичную эвакуацию железнодорожного вокзала Берлин-Восточный

Сегодня, 16:33
Главный железнодорожный вокзал ФРГ Берлин-Восточный подвергся частичной эвакуации. Причиной тому послужил подозрительный предмет, обнаруженный на одной из платформ.

В Германии провели частичную эвакуацию железнодорожного вокзала Берлин-Восточный

 

О происшествии сообщило немецкое издание Bild. Отмечается, что пакет с неизвестным содержимым парализовал движение транспорта на нескольких транспортных узлах. В целях профилактики пассажиров вывели на улицу, а помещение вокзала заблокировали. На место обнаружения предмета прибыли саперы. Проверка показала, что содержимое пакета не несет опасности.

В последнее время в странах Европы тщательно проверяется каждое сообщение о подозрительных предметах и сумках. Данному обстоятельству поспособствовала волна терактов. Теперь европейцы особенно бдительны.
Дарья Светозарова
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